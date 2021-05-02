Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık
ALMANYA'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde ülkesindeki huzurevinde hayata gözlerini yuman 83 yaşındaki Alman kadın vasiyeti komşularını harekete geçirdi.
Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Renate, Türk komşularının yakınlığı ve dostluğu nedeniyle 40 yıl önce müslüman olmaya karar verdi. Emine Baltacı ismini alarak Müslüman olan Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti.
Alman kadının hayatını kaybettiğini öğrenen Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi.
Alman yetkililerle görüşerek cenazeyi Türkiye'ye getirmek isteyen Çakır ailesi, Emine Baltacı'nın kızından da izin alarak cenazeyi teslim aldı.
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan cami derneğinin kısa sürede topladığı yardım ile Emine Baltacı'nın cenazesi, havayolu ile Türkiye'ye getirildi.