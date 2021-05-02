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Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

ALMANYA'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde ülkesindeki huzurevinde hayata gözlerini yuman 83 yaşındaki Alman kadın vasiyeti komşularını harekete geçirdi.

Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Renate, Türk komşularının yakınlığı ve dostluğu nedeniyle 40 yıl önce müslüman olmaya karar verdi. Emine Baltacı ismini alarak Müslüman olan Alman kadın, geçtiğimiz günlerde kaldığı huzurevinde 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

Alman kadının hayatını kaybettiğini öğrenen Türk komşuları, Emine Baltacı'nın vasiyetini yerine getirmek istedi. 

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Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

Alman yetkililerle görüşerek cenazeyi Türkiye'ye getirmek isteyen Çakır ailesi, Emine Baltacı'nın kızından da izin alarak cenazeyi teslim aldı.

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Trabzon'da film gibi olay! Müslüman olan Alman kadının vasiyeti gerçek oldu: Çok heyecanlandık

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan cami derneğinin kısa sürede topladığı yardım ile Emine Baltacı'nın cenazesi, havayolu ile Türkiye'ye getirildi. 

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