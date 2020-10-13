Trabzon'da dayısı istedi kamyon jantından yaptı! Fiyatı 2 bin lira sipariş yapıyor
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, 25 yıllık demir ustası Kadir Türker, dayısının isteği üzerine yaptığı şey görenleri şaşırttı.
İlçeye bağlı Yenimahalle’de demircilik işiyle uğraşan Kadir Türker, dayısının sürekli soba eskitme şikâyeti üzerine, atölyesinde dayanıklı kuzine yapmaya karar verdi. Sacdan sobaların çabuk eskimesi üzerine kolları sıvayan Türker, kendisince çözüm üretmeye çalıştı.
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25 yıllık demir ustası Türker, hurda kamyon lastiği jantından kuzine üretmeyi başardı. Türker’in dayanıklı olma özelliği taşıyan jantlı kuzineleri, yoğun talep görüp, sipariş ediliyor.
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Türker’in geri dönüşümle kuzineye dönüştürdüğü sobalar, ebadına göre bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı buluyor.
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Atölyesinde çalışmalarını sürüden Türker, durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projesini hayata geçirmeyi de hedefliyor.
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