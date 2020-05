Trabzon'da caddeler dolup taştı! Güneş kremi almak için çıkan var

"Vatandaş her yerde dikkat edecek": Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İyiye doğru bir gidişatımız var. Vaka ve yatan hasta sayılarımızda azalma var. Bu gerçekten iyi. Ama bu bizi rehavete kaptırırsa asıl sıkıntımızın olacağını her zaman söylüyoruz. 'Aman dikkat' diyoruz. Tüm tedbirlere uymayı sürdürmeliyiz. Ama uyulmaz, eskisi gibi temasta olursak, bu bizin tekrar geri dönüşümüze yol açabilecektir. İnşallah o durumu yaşamayız. Sürekli teyakkuzdayız. Ekiplerimiz sahada, ama bu bizim tek başına başaracağı bir şey değil. Vatandaş yaylaya giderken de dikkat edecek, trafikteyken de dikkat edecek, her yerde hal ve hareketine dikkat edecek. Maske takacak, el hijyeni ve ikili temas mesafesini koruyacak. Böylelikle 'birlikte başaracağız' lafını tam gerçekleştirmiş olacağız" dedi.