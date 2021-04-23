Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı
TRABZON'da yaşayan 61 yaşındaki Şerafettin Civelek, rakibine 2 defa yenilmesine rağmen inadından vazgeçmiyor.
Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde yaşayan ve mezar kazıcısı olarak çalışan 61 yaşındaki Şerafettin Civelek , 2 dönem mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu.
Muhtar olabilmek için otomobilini satan ve 21 bin TL değerinde masraf yapan Civelek, aldığı bisiklet ile kapı kapı dolaşarak seçmenin gönlünü kazanabilmek için çiçek dağıttı.
Sandıkta iki kez çok az farkla rakibine yenilen Civelek, otomobilini kaybetse de seçimde aldığı bisikletinden vazgeçmedi.
Elde kalan çiçekleri ile bisikletini giydiren Civelek, hayatını çiçekli bisikletiyle devam etmeye karar verdi. Bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı planlayan Civelek, yolda karşılaştığı mahalle sakinlerine çiçek vermeyi ihmal etmiyor.