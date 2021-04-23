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Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

TRABZON'da yaşayan 61 yaşındaki Şerafettin Civelek, rakibine 2 defa yenilmesine rağmen inadından vazgeçmiyor.

Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde yaşayan ve mezar kazıcısı olarak çalışan 61 yaşındaki Şerafettin Civelek , 2 dönem mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu.

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Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

Muhtar olabilmek için otomobilini satan ve 21 bin TL değerinde masraf yapan Civelek, aldığı bisiklet ile kapı kapı dolaşarak seçmenin gönlünü kazanabilmek için çiçek dağıttı. 

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Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

Sandıkta iki kez çok az farkla rakibine yenilen Civelek, otomobilini kaybetse de seçimde aldığı bisikletinden vazgeçmedi.

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Trabzon'da aracını sattı 21 bin TL harcadı ücretsiz dağıttı! Hüsrana uğradı

Elde kalan çiçekleri ile bisikletini giydiren Civelek, hayatını çiçekli bisikletiyle devam etmeye karar verdi. Bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı planlayan Civelek, yolda karşılaştığı mahalle sakinlerine çiçek vermeyi ihmal etmiyor.

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