Trabzon'da ambulansı takip eden köpek 5 gündür sahibini hastane kapısında bekliyor
TRABZON’da rahatsızlanan Cemal Şentürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansı takip eden Şentürk'ün köpeği, 5 gündür sahibini beklemeye başladı. İki dostun buluşma anında 'Boncuk'un mutluluğuna diyecek yoktu.
Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.
Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü.
Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu.