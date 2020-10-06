Trabzon'da ağacı kesmeye kıyamadı! Şimdi ayva ağacında ayvadan başka her meyve var

Ayvadan başka hepsi var: Aşıladığı ayva ağacında muşmula, elma ve armut çeşitlerinin bulunduğunu belirten Koç, “Genelde ayva ağacını kaliteli verim olsun diye muşmula aşısı yapılır. Ben de ayva ağacını dibinden aşıladım. Ağaçta elma, armut gibi meyvelerin olabileceğini düşünerek denedim. Ayva ağacı verim vermediği için ben de kesmeyerek bu şekilde değerlendirdim. Bu ağacımızda ayvadan başka hepsi var. Ağaçta, muşmula, armudun çeşitlerinin yanı sıra elma da vardı. Elmanın sonu geldiği için bitti” dedi.