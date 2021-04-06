Trabzon'da 17 yaşındaki liseli genç Apple'nın reklam yüzü seçildi
TRABZON’da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal (17), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’a yaptığı reklam yüzü başvurusuna olumlu geri dönüş aldı. Kabul edilmenin mutluluğunu liseli Mustafa, başvuru hikayesini anlattı.
Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un alt yapısında da futbol oynayan Topal’ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi. Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan’da ABD'ye davet edildi.
Hazırlıklarını sürdüren ve milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, yaşı tutmadığı için annesiyle birlikte ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Apple Park Visitor Center’da reklam çekimlerine katılacak.
Yaklaşık 4 ay bu ülkede kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı ise kendisinin yanı sıra 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı değerlendirmeyi hedefliyor.
‘Neden olmasın dedim'
Manken olma hayali taşıdığını anlatan Mustafa Mert Topal, “Arkadaşlarım arasında sürekli konuşuyorduk manken olma, oyuncu olma hayallerimizi. Onlarda sürekli bazı yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple’ın böyle bir ilan açtığını gördüm. ‘Neden olmasın’ dedim kendi kendime.