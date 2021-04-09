Trabzon'da 10 bin TL'ye hurdadan kamyonet yaptı! Karadenizlinin zekası görenleri şaşırttı
TRABZON'da yaşayan 21 yaşındaki Umut Uzunlar hurda malzemelerden yaptığı kamyonet görenleri şaşkına çevirdi.
İlçenin Yazlık Mahallesi’nde yaşayan ve elektrik otomasyon işiyle uğraşan Umut Uzunlar, topladığı hurda atıkları geri dönüşümle yeniden hayata geçirmek için merak saldığı hobisini, zamanla yeteneğe dönüştürdü. Uzunlar, hurda malzemelerle kamyonet tasarlamaya karar verdi.
Oluşturduğu atölyede kolları sıvayan Uzunlar, sanayiden topladığı hurda otomobil malzemelerini kullanarak, kamyonet yapmayı başardı.
Pandemi dönemini de fırsata çeviren Uzunlar, 10 bin TL harcayarak ürettiği kamyonetin kaportasını, yöredeki mevsim şartlarına elverişli hale gelmesi için de alüminyum kampozitle kapladı.
Uzunlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen, yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesi bulunan kamyonet ile bağ bahçe işlerinin yanı sıra kışlık odunlarını taşıyor, komşularına da yardımcı oluyor.