Trabzon mu şampiyonluk olacak Başakşehir mi? Kırmızı çizgi

Türk futbolundaki tartışmalar devam ederken, spor yorumcusu ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "TFF Başkanı değişiyor" iddiası sosyal medyada günün konusu oldu. TFF Başkanı görev süresi kaç yıl? Değişecek mi? Candaş Tolga Işık, o iddialara son noktayı koyuyor.

Trabzonspor'un Ankaragücü'ne takılmasıyla avantajı iyice eline alan Başakşehir, Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini korudu. Başakşehir şampiyon olur mu? Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ta son transfer gündemi... Mehmet Ayan moderatörlüğünde Kırmızı Çizgi’de, Mehmet Ayan soruyor, Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık yorumluyor.