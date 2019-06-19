Trabzon Araklı'daki selden kötü haberler geldi : Ölü ve yaralılar var!
TRABZON Araklı'dan gelen son dakika haberler kahretti. Arkalı'yı basan selde ilk anda 10 kişi kaybolmuştu. Gece boyu yapılan arama çalışmaları sonrasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıpların ve ölenlerin isimleri de belli olmaya başladı. Araklı'daki son durum şöyle:
Araklı'da yaşanan sel felaketinden son dakika haberler geliyor. Gün ışığı ile birlikte havadan çekilen görüntüler sel felaketinin yarattığı dehşeti ortaya serdi. Selde kayıp olan 10 kişiyle ilgili gelen son haberler de kötü. Felaketin sebebine ilişkin ise ajanslar HES barajını göstermişti. Bu iddiaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. İşte Araklı'dan gelen son dakika bilgiler:
Felaket getiren sağanak yağışlar dün öğleden sonra bastırdı ve en fazla Araklı'nın Yeşilyurt mahallesi etkilendi. İlk anda sele kapılan 10 kişiyi bulmak için tüm ekipler seferber oldu. Bugün ise acı haber geldi.
Araklı'da cesedi bulunanların isimleri
İlk anda sele kapılan 10 kişi arasındaki Belediye görevlisi Ali Abdullah, bölgeye 5 ay önce atanan imam Soner Özbay ve esnaf Mahmut Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp 6 kişi için ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama çalışmaları devam ediyor.
Ölü sayısı 4'e yükseldi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.