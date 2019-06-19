Trabzon Araklı'daki selden kötü haberler geldi : Ölü ve yaralılar var!

Araklı'da yaşanan sel felaketinden son dakika haberler geliyor. Gün ışığı ile birlikte havadan çekilen görüntüler sel felaketinin yarattığı dehşeti ortaya serdi. Selde kayıp olan 10 kişiyle ilgili gelen son haberler de kötü. Felaketin sebebine ilişkin ise ajanslar HES barajını göstermişti. Bu iddiaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. İşte Araklı'dan gelen son dakika bilgiler: