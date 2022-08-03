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Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

İhlas Haber Ajansı
Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

TRABYA'da lüks bir villanın çatısında kiremit nakliyesi yapan 29 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz işçi, demir korkuluğa saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

 sabah saatlerinde sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıkan 29 yaşındaki Tahir Seven, burada çalışmaya başladı. Çatıda kiremit nakliyesi yapan Seven, bir süre sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. 

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Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen talihsiz işçi, vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan görevli Hasan Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçi Tahir Seven’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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Trabya'da lüks villada dehşet! Çatıdan düşüp demire saplandı

Yapılan inceleme sonucunda talihsiz işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 

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