TPAO ve Shell, Bulgaristan'ın Khan Tervel Sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası'nda arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında TPAO Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde arama yapacak.

İstanbul'da düzenlenen törende TPAO ile Shell arasındaki ortaklık anlaşmasına TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.

TPAO'yu büyütme stratejisi devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, söz konusu sahanın Sakarya Gaz Sahası'na yakın olduğunu belirterek, "Shell ile 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde, şimdi somut bir blokta, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Sahası'ndaki ortaklığı imza altına almış olduk. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 5 yıllık lisansa sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, sahanın 3 bin 800 kilometrekarenin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetine işaret eden Bayraktar, "Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı, yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Bizim denizlerdeki kabiliyetimiz, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, bu ülkeler veya şirketler için bizi ortak alma noktasında çok ciddi bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, özellikle yılbaşından itibaren ortaya koydukları "yurt dışında Türkiye Petrolleri'ni büyütme" stratejisi kapsamında anlaşma serilerinin devam ettiğini bildirdi. TPAO, 8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron ve 12 Şubat'ta bp ile de petrol ve doğal gaz aramaları konusunda anlaşmalara imza atmıştı.

