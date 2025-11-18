Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL’ye varan indirim
|
Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL’ye varan indirim kampanyası geldi. Ayrıca indirimler sadece bunlarla sınırlı değil, Toyota Corolla Sedan versiyon otomobillerde de indirimler kullanıcının beğenisini topluyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM AYI FİYAT LİSTESİ
1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.989.500 TL.
Kampanyalı Fiyatı: 1.750.000 TL. İndirim: 239.500 TL.
1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.082.000 TL.
Kampanyalı Fiyatı: 1.780.000 TL. İndirim: 302.000 TL
110
.
1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.222.500 TL.
Kampanyalı Fiyatı: 1.856.500 TL. İndirim: 366.000 TL.
210
1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.325.000 TL.
310
Kampanyalı Fiyatı: 1.958.500 TL. İndirim: 366.500 TL.
410