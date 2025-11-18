BIST 10.729
Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL’ye varan indirim

|
Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL’ye varan indirim kampanyası geldi. Ayrıca indirimler sadece bunlarla sınırlı değil, Toyota Corolla Sedan versiyon otomobillerde de indirimler kullanıcının beğenisini topluyor.

Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL'ye varan indirim - Resim: 1

TOYOTA COROLLA SEDAN KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.989.500 TL.

Kampanyalı Fiyatı: 1.750.000 TL. İndirim: 239.500 TL.


1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.082.000 TL.

Kampanyalı Fiyatı: 1.780.000 TL. İndirim: 302.000 TL

Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL'ye varan indirim - Resim: 2

.
1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.222.500 TL.

Kampanyalı Fiyatı: 1.856.500 TL. İndirim: 366.000 TL.

Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL'ye varan indirim - Resim: 3

1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.325.000 TL. 

Toyota'dan yılın son ayına girerken 392.000 TL'ye varan indirim - Resim: 4

Kampanyalı Fiyatı: 1.958.500 TL. İndirim: 366.500 TL.

