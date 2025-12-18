Toyota Türkiye bu yıl satışlarını yüzde 55 artırdı

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, bu yılın 11 ayında 80 bin 477 araç satışı gerçekleştirerek geçen yıla göre yüzde 55'lik artış yakaladıklarını, yılı 90 bin adedin üzerinde rekor bir satışla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Abone ol

Türkiye'de son iki yıldır yüksek satış oranları yakalayan Toyota, hafif ticari araç segmentindeki ürün gamını genişleterek pazar payını artırmayı amaçlıyor.

Binek araç satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini hibrit modellerin oluşturduğu Toyota, 2026 yılında da yeni modellerle yüzde 10 pazar payı hedefini koruyor.

AA muhabirine 2025 yılı performanslarını değerlendiren Bozkurt, mobilitenin artan bir ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle otomotiv sektörünün bu yıl beklenenden hızlı bir tempo izlediğini söyledi.

Bu yıl araç satışlarında büyük bir artış yaşandığını dile getiren Bozkurt, "Salgından bu yana devam eden yüksek araç talebinin henüz tam anlamıyla bitmemesi ve yaşlı araç parkının da yenilenme zamanının gelmesiyle, her ay rekor satış adetlerinden söz edilen bir pazar oluştu. Aralık ayında da devam eden yüksek tempoyla 2024'te 1 milyon 238 bin adetlik pazarın 2025'te daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Piyasadaki yüksek talep nedeniyle Toyota açısından heyecan verici bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını vurgulayan Bozkurt, 2025 yılında birçok yeniliği müşterileriyle buluşturduklarını ifade etti.

Bozkurt, Toyota'nın 5 yıldır dünyanın en çok tercih edilen otomotiv üreticisi olduğunu aktararak, "Türkiye'de son iki yıldır üst üste rekor adette satışlar gerçekleştirdik. Yıla çok iyi bir başlangıç yaparak 11 ayda 80 bin 477 adetlik satışla geçen yıla göre yüzde 55 artış elde ettik. Şu anda satış adetlerimizin 67 bin 284'ü binek araçlarımızdan ve 13 bin 193'ü hafif ticari araçlarımızdan geldi." diye konuştu.

"Yüzde 100 kapsayıcı marka olduk"

Ticari araçlardaki iddialarını tamamen farklı bir seviyeye taşıdıklarını kaydeden Bozkurt, hafif ticari araç satışlarında yüzde 6 pazar payına ulaştıklarını vurguladı.

Bozkurt, 2025'i "Hafif Ticari Araç Yılı" ilan ettiklerine değinerek, "Şimdiye kadar hiç olmadığımız segmentlerde Toyota ticari araç modellerini müşterilerimizle buluşturarak, her ihtiyaca uygun beklentiyi karşılayan yüzde 100 kapsayıcı marka olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerinin, bu yıl ürün gamlarındaki tam hibrit modellere yoğun talep gösterdiğini vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Toplam binek araç satışlarının yaklaşık yüzde 70'i hibritlerden oluşuyor. Toyota, hibrit segmentinde de lider olmaya devam ediyor. 11 ay verilerine göre, markamız, hafif hibritler ve şarj edilebilir hibritlerin dahil olduğu hibrit pazarda yüzde 18,5 payla lider konumda. Tam hibrit segmentinde ise yüzde 71 payla açık ara lider olarak öne çıkıyor. Binek araçlarımızla elde ettiğimiz yüksek satış performansı ve hafif ticari araç ailesinde sunduğumuz yeniliklerle, marka olarak yeni bir rekora doğru ilerliyoruz. Geçtiğimiz yılı 61 bin adetle kapatmıştık ve bu yılı 90 bin adet üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz. Daha fazla alokasyonla, bu adetlerin çok daha üzerinde bir potansiyele sahibiz."

Bozkurt, faaliyet gösterdikleri neredeyse her ülkede yüksek araç talebiyle karşılaştıklarını, Toyota Türkiye olarak yeni araç bulmakta zorlandıklarını ve her modelde hedefledikleri stok sayısına ulaşamadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de hem binek hem ticari araç segmentinde güçlü bir konumda yer aldıklarını aktaran Ali Haydar Bozkurt, bu durumun 2026 hedefleri doğrultusunda sağlam bir zemin oluşturduğunu söyledi.

"Türkiye'de en kapsayıcı ilk 3 markadan biriyiz"

Bozkurt, özellikle ticari araç tarafında ürün gamlarının tamamlanmasıyla çok daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ettiklerine dikkati çekerek, "Bu segmentin, önümüzdeki yıl toplam satışlarımız içinde yüzde 20-25 pay almasını bekliyoruz. 2015'te 8 model varken, adım adım ürün gamımızı genişleterek 2025'te 17 model sunmaya başladık. Markamız, rekorlarını tarihinin en geniş ürün gamıyla elde ediyor." şeklinde konuştu.

Genişleyen binek araç ürün gamlarıyla, farklı segmentlerde sedan, hatchback, SUV ve hafif ticari araçlar sunarak Türkiye'de en kapsayıcı ilk 3 markadan biri olduklarını belirten Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yılda müşterilerimize önemli yenilikler sunacağız. Bunların en başında, yılın ikinci çeyreğinde lansmanını yapacağımız yeni nesil RAV4 modelimiz geliyor. Genel pazarın önümüzdeki yıl nasıl şekilleneceğini konuşmak için henüz çok erken. Ancak mobilite bir ihtiyaç ve Türkiye pazarının artık 1 milyon adetlerin altına düşmeyeceğini öngörüyoruz. Toyota olarak, bulunurluğa bağlı olarak her zaman yüzde 10 civarında pazar payı potansiyelimiz olduğunu ifade ediyoruz."