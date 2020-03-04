Toyota ABD'de 1,2 milyon aracını geri çağırıyor
Japon otomobil üreticisi Toyota şirketi, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.
Japon otomobil üreticisi Toyota'dan yapılan açıklamada; ABD'de 1,2 milyon aracın potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağrıldığı belirtildi.
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Açıklamada; söz konusu arızanın araçların durmasına yol açabileceği vurgulanırken daha önce çağrılan araçlarla birlikte bu sayının 1,8 milyona ulaşacağı kaydedildi.
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Bu kapsamda; Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus modeli araçlarla birlikte kamyon, cip, hafif ticari araçlar ve otomobillerin geri çağrılacağı vurgulandı.
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Araç sahiplerine mayıs ayı başında bilgilendirme yapılacağı ifade edilen açıklamada; ABD'de toplam 1,2 milyon aracın yakıt pompası değiştirileceği duyuruldu.
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