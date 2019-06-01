Tottenham - Liverpool maçı (CANLI YAYIN)

Avrupa futbolunun en büyüğü bu gece Madrid'te belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, karşılaşıyor! Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun en büyüğü bu gece Madrid'te belli oluyor. Liverpool mu, Tottenham mı? İki İngiliz ekibi İspanya’nın başkenti Madrid’deki 63 bin kişilik Metropolitano Stadı’nda Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşıyor... Liverpool geçen sezon yine Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak Real Madrid’e kaybetmişti. Tottenham ise tarihinde ilk kez finale çıktı.

TOTTENHAM 0-1 LİVERPOOL

2' GOL.... Liverpool 1-0 Tottenham (Salah) - Penaltı

1' Dev final başladı.

STAT: Metropolitano Stadı (Madrid)

HAKEM: Damir Skomina

SAAT: TSİ 22.00

YAYIN: beIN Sports

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

1.7 MİLYAR EURO'LUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon Euro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon Euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

TOTTENHAM İLE LİVERPOOL 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Tottenham ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşıyor.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.