'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Tosuncu lakaplı Mehmet Aydın hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.
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MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi.
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Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.
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