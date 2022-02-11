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'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

Şarkıcı Tuğba Özerk ve Tosuncu lakaplı Mehmet Aydın hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.

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'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. 

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'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı. 

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'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı sonrası Tuğba Özerk açıkladı: Korku içindeyim, 7 yıldır...

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

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