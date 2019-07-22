'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın yurt dışına para kaçırdı mı? İfadesi bomba
"TOSUNCUK" olarak bilinin Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında talimatla verdiği ifade ortaya çıktı.
Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanığı Sıla Aydın'ın, Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesi, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. İfadesinde şirket hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Sıla Aydın, "Davanın diğer sanıklarını da tanımıyorum" dedi.
''Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum'': Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu söyleyen Sıla Aydın, "İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur" dedi.
Suçlamaları kabul etmedi: Yurt dışına para çıkardığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Sıla Aydın, "Mehmet Aydın'ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir" dedi.
''Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere iki kez bulundum'': Sıla Aydın ifadesine şöyle devam etti: "Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye'ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım."