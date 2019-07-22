'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın yurt dışına para kaçırdı mı? İfadesi bomba

''Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum'': Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu söyleyen Sıla Aydın, "İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur" dedi.