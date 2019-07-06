Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Lüks yat sefasındaki müthiş detaylar bunu dedirtiyor

Çiftlik Bank ile binlerce vatandaşı dolandırıp yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks teknede keyif yaptığı görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla teknede göze çarpan bazı detaylar sonrası Mehmet Aydın'ın yurt dışında değil Türkiye'de olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası Aydın'ın nerede olduğu daha da merak edilir hale geldi.