Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Lüks yat sefasındaki müthiş detaylar bunu dedirtiyor
Çiftlik Bank ile milyonluk vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait görüntülerdeki detaylar gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraftaki detaylar sonrası herkesin aklına "Tosuncuk, Türkiye'de mi?" sorusunu getirdi.
Çiftlik Bank ile binlerce vatandaşı dolandırıp yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks teknede keyif yaptığı görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla teknede göze çarpan bazı detaylar sonrası Mehmet Aydın'ın yurt dışında değil Türkiye'de olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası Aydın'ın nerede olduğu daha da merak edilir hale geldi.
Türkiye'den satın alınabilecek ürünler
Aydın'ın tekne sefası görüntülerinde Türkiye'den satın alınabilecek ürünler kullanıyor olması dikkat çekti. Türkiye'de olduğunu belli eden detaylar arasında, yatın duvarında Türkçe dua yazan bir kağıt, Türkiye'de satılan ürünler ve Antalya'da olduğu iddia edilen bir kare, Türkiye'de yayın yapan bir dijital bir platforma ait kumanda bulunuyor.
Detaylar Aydın Türkiye'de dedirtiyor
Bu detaylar bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Söz konusu detayları gören Aydın'ın Türkiye'de olduğunu söyledi.
Mehmet Aydın'ın yat sefasında dikkat çeken detaylar şu şekilde: