Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Kurir Gazetesi, Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in, ayrılmak üzere olduğu eşi Jelena Karleusa'yı Sofija Miloseviç ile aldattığını iddia etti.

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı! - Sayfa 1

Tosic ile adı aşk iddialarına karışan Miloseviç, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın diğer yıldız oyuncusu Adem Ljajic ile yaşadığı ilişikiyi bitirmişti.
Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

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Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı! - Sayfa 2

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'le ilgili dün Sırp basınında manşetleri süsleyen haber, Beşiktaş taraftarını da yakından ilgilendiriyor.

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Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı! - Sayfa 3

'Kurir' gazetesinin iddiasına göre; kendisi gibi Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan boşanmak için harekete geçen yıldız futbolcu, gönlünü başka bir güzele kaptırdı.

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Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı! - Sayfa 4

Tosic bir yıldır aşk yaşıyormuş

Tosic'in bir yılı aşkın süredir yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü güzel ise Sırp model Sofija Miloseviç.

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