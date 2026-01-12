BIST 12.341
DOLAR 43,13
EURO 50,48
ALTIN 6.373,72

Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı

|
Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un torunlarıyla İstanbul'da gittiği balıkçının menü fiyatları dudak uçuklattı. Restoranda kalkanın kilosu 8 bin liraya çıkarken, balık porsiyonları 2 bin liradan başlıyor, ayrıca 200 lira küver ve yüzde 10 servis ücreti alınıyor.

Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un torunları ile gittiği balıkçının fiyatları ortaya çıktı.

14
Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

RAHMİ KOÇ TORUNLARIYLA BALIKÇIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir balıkçıda görüntülenmiş, torunlarıyla balık keyfi yaptığı anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Rahmi Koç'a torunları Esra Koç, Aylin Koç, Leyla Sadberk Koç ve Kerim Koç eşlik etmişti. Görüntüler sonrası mekanın menü fiyatları ortaya çıktı.

24
Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

MENÜDE EN PAHALI ÜRÜN KALKAN

Restoranın fiyat listesine göre menüdeki en pahalı ürünün kalkan olduğu ve kilosunun 8 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Diğer balıkların tane ve porsiyon fiyatlarının ise 2 bin liradan başladığı görüldü.

34
Rahmi Koç'un gittiği restoranın fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

KÜVER VE SERVİS ÜCRETİ DİKKAT ÇEKTİ

Menüde öne çıkan bir diğer başlık da ek ücretler oldu. Fiyatların yüksek bulunmasına rağmen ekmek ve su gibi kalemler için 200 lira küver eklendiği, bunun üzerine ayrıca yüzde 10 servis ücreti alındığı görüldü.

44