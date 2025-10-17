Torun sevinci yaşıyor! Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın en mutlu günü...
Ünlü sanatçı Sibel Can, oğlu Engin Can Ural ve gelini Merve Kaya Ural'ın ilk çocuklarını kucağına almasıyla büyük bir mutluluk yaşıyor. Çift, kızlarının ABD vatandaşı olması için Miami'de doğum yapmayı tercih etti. "Lina" adını verdikleri kız bebeklerinin ve anne Merve Ural'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural, 8 Ekim 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için doğumu Amerika'da yapmaya karar verdi.
Kızlarının ABD vatandaşı olması için Miami'ye giden Merve Kaya Ural, yaklaşık iki aydır kayınvalidesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekliyordu.
Sabah'ın haberine göre, Merve Kaya Ural, geçtiğimiz hafta sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
KIZLARINA "LİNA" ADINI VERDİLER
Çift, kızlarına Arapça kökenli bir isim olan Lina adını verdi. "Hurma ağacı" anlamına gelen ismin, çiftin uzun süredir düşündüğü bir tercih olduğu öğrenildi.