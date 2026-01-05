Torun hediyesi olay! Sibel Can öyle bir jest yaptı ki...
Ünlü sanatçı Sibel Can, ilk kez babaanne olmanın sevincini büyük bir sürprizle taçlandırdı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya bebek hediyesi olarak dudak uçuklatan bir hediye aldı. İşte o hediye...
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, 2022 yılında Bodrum’da düzenlenen görkemli bir düğünle Merve Kaya ile evlenmişti. Mutlu çift, geçtiğimiz ekim ayında Miami’de dünyaya gelen kızları Lina ile anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Arapça’da “hurma ağacı” anlamına gelen Lina ismini verdikleri bebekleriyle yeni bir döneme adım atan çift, bu özel süreçte Sibel Can’dan dikkat çeken bir hediye aldı.
Posta'dan Hakan Sağdıç'ın haberine göre; Babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçının, Etiler’de yer alan Mandarin Oriental Residences’tan yaklaşık 2 milyon dolar değerinde lüks bir daire satın aldığı konuşuluyor.
Değeri yaklaşık 86 milyon TL olan bu özel konutun, Engincan Ural ve ailesi için uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü belirtilirken, Sibel Can’ın bu jesti magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.