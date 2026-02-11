Torreira'nın doğum günü partisinde olay görüntü! Icardi ve elindeki şey çok konuşuldu

Kavgalı iki isim partide sahne aldı

Doğum günü kutlamasında şarkıcı Demet Akalın ve Sefo sahne aldı. İkili 'Yerinde Dur' şarkısını seslendirdi. Akalın son olarak 'para almadık, Sefo da cimri çıktı' demişti. Sefo ise Sefo, "Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya" ifadelerini kullanmıştı.