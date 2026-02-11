Torreira'nın doğum günü partisinde olay görüntü! Icardi ve elindeki şey çok konuşuldu
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O görüntülerden birinde, Mauro Icardi'nin elinde yapay cinsel organ tuttuğu görüldü.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bir gece kulübünde 30. yaş gününü kutladı.
Torreira'nın doğum gününe takım arkadaşlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı. Teknik direktör Okan Buruk, yönetici Abdullah Kavukcu ve futbolcular, Torreira'yı özel gününde yalnız bırakmadı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay da doğum gününe katılan isimlerdendi. Mauro Icardi, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Gabriel Sara, Noa Lang, Wilfried Singo, Ahmed Kutucu, Günay Güvenç ve Ismail Jakobs katıldı.
Kavgalı iki isim partide sahne aldı
Doğum günü kutlamasında şarkıcı Demet Akalın ve Sefo sahne aldı. İkili 'Yerinde Dur' şarkısını seslendirdi. Akalın son olarak 'para almadık, Sefo da cimri çıktı' demişti. Sefo ise Sefo, "Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya" ifadelerini kullanmıştı.