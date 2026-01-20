Torreira’dan transfer iddialarına açıklama

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Torreira, insanlara karşı dürüst olmak istediğini belirterek, "Hiçbir şey uydurmak istemiyorum. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3,5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu. Bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Futbolculuğumun dışında ben bir oğulum ve kardeşim. Ailenin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak." şeklinde konuştu.