Torreira'dan Galatasaray'a yeni oyuncu önerisi! Kadroya katacak...
Galatasaray'da ara transfer dönemi planlaması sürerken, defansif orta saha için listenin ilk sırasına Manuel Ugarte yazıldı. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın milli takımdan arkadaşı Ugarte'ye kefil olduğu belirtilirken, Manchester United'ın bonservis talebi ise sürecin seyrini belirliyor.
Ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuk devam ettiği takdirde UEFA listesinde yapılacak değişikliklerle kadroyu güçlendirmek. Sarı-kırmızılılarda hücum hattına fırsat hamlesi düşünülse de, önceliğin defansif orta saha bölgesine verildiği aktarıldı.
İLK SIRADA MANUEL UGARTE
Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte yer alıyor. 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın ciddi şekilde nabız yokladığı ifade edildi.
TORREIRA KEFİL OLDU
Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın, Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Manuel Ugarte'ye kefil olduğu ve transferde bu konuda ısrarcı olduğu belirtildi.
MANCHESTER UNITED 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Manchester United'ın Ugarte için 30 milyon euro bonservis talep ettiği, kiralama formülünü ise ancak zorunlu satın alma maddesiyle kabul edebileceğini Galatasaray'a bildirdiği kaydedildi.