'Torpil geçti' demişti! Armağan Çağlayan'dan Seyfi Dursunoğlu sürprizi

Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde mirası ile gündeme gelmişti. Vasiyetinde mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakan Dursunoğlu'nun 2 yeğeni mahkemede başvurarak dava açmıştı. Dursunoğlu'nun avukatı ve yeğeni olan Gizem Özköseoğlu ile yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili olarak "bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde" demişti.