'Torpil geçti' demişti! Armağan Çağlayan'dan Seyfi Dursunoğlu sürprizi
Miras davasıyla gündeme gelen Seyfi Dursunoğlu'ndan herkesi şaşırtacak bir haber geldi. Armağan Çağlayan bombası olay oldu.
Seyfi Dursunoğlu bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin geçtiğimiz yıl 17 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. KOAH hastası olan usta isim 15 gün boyunca gördüğü zatürre tedavisi sonrası yaşam savaşını kaybetmişti.
1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atan, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olan Seyfi Dursunoğlu'nun ilginç yaşamı herkesi şaşırtmıştı. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.
Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde mirası ile gündeme gelmişti. Vasiyetinde mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakan Dursunoğlu'nun 2 yeğeni mahkemede başvurarak dava açmıştı. Dursunoğlu'nun avukatı ve yeğeni olan Gizem Özköseoğlu ile yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili olarak "bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde" demişti.
Seyfi Dursunoğlu bu sefer ise magazin gündemine herkesi sevindiren bir haber ile geldi.