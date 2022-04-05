Torku kimin? Torku'nun sahibi devlet mi Recep Konuk kimdir?

Torku markası bugün sosyal medyadaki tartışmalarla gündem oldu. Torku'nun sahibi bir şahıs ya da devlet değil. Torku Konya şeker tarafından kurulmuş bir marka. Peki Torku yönetim kurulu başkanı Recep Konuk kimdir?

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Torku çiftçilerin bir kooperatif olarak kurulan Konya Şeker fabrikalarında üretimine başladı. 1953 yılında kurulan fabrika sonrasında Konya Şeker ismini aldı. Konya Şeker ve Torku Anadolu Birlik Holding'in çatısı altında bulunuyor. En büyük atılımı 2007 yılında gerçekleştiren Torku'nun yönetim kurulu başkanı Recep Konuk'tur.

Torku Konya Şeker tarafından üretimi yapılan ürünlerin tek çatı altında toplandığı markanın ismidir. Ürün portföyü şeker, şekerleme, çikolata, unlu mamüller, dondurulmuş ürünler, modern seracılık ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile bitkisel yağlardan oluşmaktadır.

Torku markasına ulaşan yolun ilk adımı olan Konya Şeker Fabrikası 1952 yılında Konya’da kuruldu. 1953 yılında ilk fabrikanın temelleri atıldı. Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi iştirakleri ile 1993 yılında kurulan Şekersüt, fabrikası ürünlerini üretmeye başladı.

Recep Konuk kimdir?

Halen kurumun yöneticisi olan Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile seçildi. Recep Konuk, Torku markasına giden yolun mimarlarından biri olarak görülüyor.

Recep Konuk, Türkmencamili Köyünde 1956 yılında dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi’ni bitiren Recep Konuk, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işletme okudu. Şanlıurfa’da öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Recep Konuk, 1985 yılında iş hayatına atıldı. Zirai ürünler ve tarım makineleri ticareti yapan Recep Konuk, 1994 yılında Çumra Belediye Başkanlığına seçildi. Recep Konuk, 1999 yılında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker, 2000 yılında PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, daha sonra sırasıyla Şeker Kurumu, Milli Kooperatifler Birliği ve Şeker Kurulu Üyeliklerine seçildi.

1999’da Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Recep Konuk, ilk olarak rehabilitasyon yatırımlarını başlattı. Görevi; 40 milyon dolarlık eksi bakiye ile devralan Recep Konuk, ilk olarak 50 yıllık teknolojiyi yenileyerek işletme verimliliğini arttırdı ve Torku markasını yarattı.