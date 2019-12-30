Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşi öldürüldü! Esrarengiz katilin görüntüsü

Karısını vurduğu doktoru rehin alıp para çektirdi

Kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, 1500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.