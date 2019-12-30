Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşi öldürüldü! Esrarengiz katilin görüntüsü
İZMİR Torbalı ilçesinde önce İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park öldürüldü. 20 dakika sonra da devlet hastanesinde görevli doktorun eşi Hatice Gülcemal evinde öldürdü. Katil bir polisi de ağır yaraladı. Yaralı olarak kaçan katil hala yakalanamazken, son dakika haberine göre olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre katil, Mehmet Park'tan para istedi. Park bunu reddedince kimliği belirsiz katil Doktora ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Torbalı il Sağlık müdürü doktor Fuat Mehmet Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dr. Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
20 dakika sonra bir doktorun eşini öldürdü
Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi.
Karısını vurduğu doktoru rehin alıp para çektirdi
Kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, 1500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.