Toprak Razgatlıoğlu San Marino’da piste çıkıyor! MotoGP San Marino yarışı ne zaman, saat kaçta?
“Toprak Razgatlıoğlu MotoGP San Marino yarışı ne zaman, saat kaçta?”, “MotoGP San Marino GP hangi kanalda yayınlanacak?” soruları motor sporları tutkunları ve Türk sporseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezonun 14. ayağı olan Red Bull San Marino Grand Prix’si kapsamında piste çıkacak olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun yarış takvimi ve canlı yayın kanalı netleşti.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 14. yarışı İtalya'nın Rimini kentinde yer alan ünlü Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştiriliyor. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing takımı adına San Marino Grand Prix'sinde puan ve derece mücadelesi verecek. Hafta sonu boyunca antrenman, sıralama turları, sprint ve ana yarış etaplarıyla nefes kesecek olan organizasyon öncesinde yarışın başlama saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, Toprak Razgatlıoğlu San Marino MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev yarışa dair tüm detaylar…
TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAN MARİNO YARIŞI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İtalya'da 4,23 kilometrelik Misano Pisti'nde düzenlenecek Red Bull San Marino Grand Prix'sinin programı şu şekildedir:
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Sıralama Turları: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü TSİ 11.50
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Sprint Yarışı:
12 Eylül 2026 Cumartesi günü TSİ 16.00
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Ana Yarış:
13 Eylül 2026 Pazar günü TSİ 15.00
27 tur üzerinden koşulacak olan ana yarış TSİ 15.00 itibarıyla start alacak.
MOTOGP SAN MARİNO GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele edeceği MotoGP San Marino Grand Prix’sinin tüm sıralama, sprint ve ana yarış seansları S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacaktır.
SAN MARİNO GP PİST VE HAFTA SONU DETAYLARI
Daha önce Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) döneminde Misano Pisti'nde defalarca zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, bu kez MotoGP kategorisinde Pramac Racing motosikletiyle en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyor.Milli pilotumuz sezonun geride kalan 13 etabında topladığı puanlarla üst sıralara tırmanma mücadelesini sürdürüyor.