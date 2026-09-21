Toplu taşımada kullanılacak! İşte yeni elektrikli otobüsler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, filolarına kattıkları 4 elektrikli otobüsün test sürüşünü yaptıklarını söyledi. Araçların yüzde 100 elektrikli olduğunu belirten Biba, daha sessiz, çevreci ve ekonomik ulaşımı kentle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Biba, çevreci araçlara dönüş noktasında ilk adımı attıklarını vurgulayarak, "Hedefimiz, önümüzdeki yıl terminal hatlarımızın tamamını elektrikli otobüse çevirmek. Ondan sonraki süreçte de aslında bütün şehrimizi elektrikli otobüslere çevirmek olacak. Bunlar, adım adım gerçekleştirilecek. Bursa'da ulaşımı daha uygun hale, daha ekonomik hale getirebilme adına gereken bütün adımları biz atmaya hazırız ve her zaman da atacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın ilk yarısında toplu ulaşımda toplam 50 elektrikli araca sahip olacaklarını belirten Biba, "Bunlar, bizim belediyemizin kendi araçları, ilk kendi araçlarımızdan başladık. Ondan sonraki süreçte de özel halk otobüslerimizle de işbirliği içinde olacak şekilde onların da otobüslerini elektrikli otobüslere çevirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Kendi enerjimizi üretebilir hale getirmemiz gerekiyor"

Biba, kendi enerjilerini üretebilir hale geleceklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte zaten güneş enerjisi panellerinden tutun rüzgar gülleri aracılığıyla kendi enerjimizi üretebilir hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bizim elektrikli otobüslere dönüşümüz, arzu ettiğimiz ekonomik şartları sağlamayacaktır. Bununla ilgili de hedeflerimizi masaya yatırdık ve inşallah en kısa sürede de bizim bu manadaki ihtiyaçlarımızı besleyen, enerji manasındaki kurulu gücü de sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin Biba, her gün yaklaşık 1 milyon yolcunun toplu taşımayla ulaşımının sağlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun yaklaşık 600 bini, belediye marifetleriyle taşınmış oluyor. Bunların da yüzde 20'si ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman ortalamada ayda yaklaşık 330-350 milyon lira gibi bir para Burulaş'a, vatandaşımızın, Bursalı hemşehrilerimizin daha uygun ulaşım sağlayabilmesi için aktarılıyor yani biz, her ay 330-350 milyon lira yaklaşık bir sübvanse rakamından bahsediyoruz. Bu da yılda yaklaşık 4-4,5 milyar liraya tekabül ediyor."