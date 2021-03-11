Toplayan Tekirdağ'da ona getiriyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! 24 saat üretiyorlar
TEKİRDAĞ'da plastik pet şişeleri değerlendiren firmaya 15 ülkeden sipariş yağıyor.
Tekirdağ'da bir firma topladığı atık plastik şişelerden elde ettiği polyester kesik elyaf ve polyester şeritleri 15 ülkeye gönderiyor. Ergene ilçesinde 12 bin metrekaresi kapalı 42 bin metrekarelik alanda kurulu fabrika, sokakta atık toplayan kişilerin topladığı pet şişe ve plastik şişeleri satın alıyor.
Firma, bu şişeleri bir dizi işlemden geçirdikten sonra tekstilde kullanılan polyester kesik elyaf ve polyester şerit elde ediyor.
Firmanın genel müdür yardımcısı Uğur Torun yaptığı açıklamada, atık malzemeleri fabrikada çeşitli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.
2000 yılından bu yana bu sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Torun, "Ayda yaklaşık 2 bin 500 ton atığı geri dönüştürüyoruz. Bu ürünleri aralarında İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin de olduğu 15 ülkeye gönderiyoruz." dedi.