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Toplantısını iptal etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Toplantısını iptal etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmüştü. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AK Parti Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Buradaki mini zirvenin ardından Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmişti.

Sabah'ta yer alan son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.

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