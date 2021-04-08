Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu

“Roma dönemine ait arkeolojik bir buluntu olduğunu ifade edebiliyoruz”

Peyzaj çalışmalarını tamamladığında ziyarete açılacağını söyleyen Çapoğlu, “Direkt olarak sarnıç olduğunu ifade edemeyiz. Ama sarnıca bağlı alt yollar, galeriler veya burada bir başka yapının altındaki bir galeri olabilir. Bu konudaki araştırma çalışmaları devam etmektedir. Biz buradaki toprak örtüyü kaldırdık. Burada elde ettiğimiz verileri bilim ve değerlendirme kuruluna sunacağız orada yeni bir karar alınması durumunda uzman arkeologlar yönetiminde burada arkeolojik bir kazı yapılabilir. Henüz hiç ziyarete açılmamış alanların peyzaj çalışmasını yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarını tamamladığımızda ziyaretçilerin de içine güvenli bir şekilde girebileceği şartları oluşturmak istiyoruz. Yapıya baktığımızda Roma dönemine ait arkeolojik bir buluntu olduğunu ifade edebiliyoruz” şeklinde konuştu.