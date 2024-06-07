Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı

Kocaman, Cariyeler Hamamı'nda hamam kültüründe kullanılan yaklaşık 120 eserin sergilendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Mabeyn Yolu olarak bilinen ve devamı olan Altın Yol'da da Kuşhane Mutfağı'nın tefrişini tamamladık. Kuşhane Mutfağı, padişahın özel mutfağıdır. Sarayda usul sadece bir mutfakta yemek pişirilir ve sarayın belli bölümlerinde sunumlara hazırlanır. İşte padişahın sofrası da Kuşhane Mutfağı dediğimiz mutfakta sunuma hazırlanır. Orada da sarayın mutfağına benzer, sunumunun olacağı şekilde tefrişini yaptık ve ziyaretçilerimizle buluşturduk."