Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı. Yeni açılan bölümlerde, Milli Saraylar Koleksiyonları'ndan seçilen objeler ve dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan silikon heykelle canlandırmalar yapıldı.
Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Topkapı Sarayı'nın restorasyonları tamamlanan bölümlerini hızlı bir şekilde ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Harem'de özellikle Cariyeler Taşlığı olarak bilinen kısımda Kadın Efendiler Dairelerinin, Cariyeler Koğuşunun ve Cariyeler Hamamı'nın olduğu bölümde restorasyonlarımız devam etmekte." dedi.
Kocaman, Cariyeler Hamamı'nda hamam kültüründe kullanılan yaklaşık 120 eserin sergilendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Mabeyn Yolu olarak bilinen ve devamı olan Altın Yol'da da Kuşhane Mutfağı'nın tefrişini tamamladık. Kuşhane Mutfağı, padişahın özel mutfağıdır. Sarayda usul sadece bir mutfakta yemek pişirilir ve sarayın belli bölümlerinde sunumlara hazırlanır. İşte padişahın sofrası da Kuşhane Mutfağı dediğimiz mutfakta sunuma hazırlanır. Orada da sarayın mutfağına benzer, sunumunun olacağı şekilde tefrişini yaptık ve ziyaretçilerimizle buluşturduk."
Topkapı Sarayı'nın restorasyon sürecine 2019'da başladıklarına işaret eden Kocaman, "Özellikle gerek harem olsun, gerekse üçüncü avludaki bölümler olsun, bunların restorasyonlarını dönem dönem tamamladık ve üçüncü avluda bulunan Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu, Mukaddes Emanetler ile haremde Kara Ağalar, Padişah Daireleri'nin restorasyonları tamamlanmak üzere. İnşallah yakın zamanda ziyaretçilerimizle oraları buluşturacağız." diye konuştu.