Topkapı Sarayı'na gitti hayatı değişti! Orada görüp başladı Mersin'den ABD'ye gönderiyor

20 yıl önce başlayan çini serüvenini anlatan Kara, “Topkapı Sarayı'nı gezerken ikinci giriş kapısından itibaren başlayan çini duvarların ihtişamı beni çok etkiledi. Yerden tavana kadar çiniyle kaplı duvarları görmek, dokunduğumda soğuk olduğunu hissetmek, renklerin, desenlerin bildiğimiz desenlerden çok farklı olduğunu görmek beni adeta büyülemişti." dedi.