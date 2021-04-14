Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin kapasitesi artırılıyor! Çalışmalarla 3 katına çıkarılacak
Osmanlı harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındıran Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Harem Hastanesi'nde 2014'te başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan bölümlerle Topkapı Sarayı Harem'inde gezilebilecek alanların ziyaretçi kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.
Topkapı Sarayı'nda Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasıyla Harem-i Hümayun bölümünde ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin 3 katına çıkması hedefleniyor.
Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devriyle hız kazanan Harem bölümündeki restorasyon çalışmaları sonuç vermeye başladı. 2014'ten bu yana restorasyonda olan, Osmanlı harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındıran bölümlerde son aşamaya gelindi.
Klasik Anadolu ev mimarisini andıran avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'ndaki restorasyonda öncelikle kubbe ve tonoz konservasyonu yapıldı. 1940'lı yıllardan kaldığı düşünülen beton sıvalar kaldırılarak, özgün tuğla derz teknikleri uygulandı, duvar çini ve resimlerinin restorasyonu tamamlandı.
Harem Hastanesi'nin restorasyon çalışmasında da son aşamaya gelindi. Muhtemel bir salgından saray halkının etkilenmemesi için Harem'in en ücra noktasına inşa edildiği düşünülen hastaneden, Sultan Abdülaziz dönemindeki kolera salgınında istifade edildiği biliniyor.