Klasik Anadolu ev mimarisini andıran avlu ve etrafında iki katlı yapılardan oluşan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'ndaki restorasyonda öncelikle kubbe ve tonoz konservasyonu yapıldı. 1940'lı yıllardan kaldığı düşünülen beton sıvalar kaldırılarak, özgün tuğla derz teknikleri uygulandı, duvar çini ve resimlerinin restorasyonu tamamlandı.