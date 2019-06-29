Ton balığı diyeti ile 5 günde 3 kilo verin

“Ton balığı yüksek protein, omega 3, EPA ve DHA yağ asitleri, çinko ve magnezyum içerirken iyot, selenyum ve kolin gibi süper minerallerin de doğal kaynağıdır. Yağ depolarının kısa sürede kalıcı olarak erimesinde, vücut kaslarının korunarak sağlıklı kilo kaybında etkin olan ton balığı, güvenilir olmasının yanı sıra kolayca erişilmesi, ekonomik fiyatı ve pratikliğiyle de eşsiz bir seçim” dedi.