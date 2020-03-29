Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüsü yenerek evlerine döndüler
Koronavirüs salgınına yakalandıklarını açıklayan ilk ünlü çift olan Tom Hanks ile eşi Rita Wilson, Avustralya'daki tedavi ve karantina sürelerini tamamladılar. Evlerine dönen çift, gazetecilerin objektiflerine takıldılar.
Tom Hanks, çekimleri Avustralya'da süren ve Elvis Presley'in hayatını anlatan Presley adlı filmin çekimleri sırasında virüse yakalandığını duyurmuştu.
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Hanks, bir sosyal medya paylaşımıyla hem kendisinde hem de eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildiğini açıkladı. Hanks ve eşi, koronavirüse yakalanan ilk ünlü çift olmuştu.
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Çift, Avustralya'daki tedavi ve karantina sürelerini tamamlayıp evlerine döndüler. Çift, dün özel bir jetle Los Angeles Havalimanı'na ulaştı.
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63 yaşında olan Hanks ve Wilson'ın neşeli olduğu görüldü. Yönetmenliğini Buz Luhrman'ın üstlendiği Presley adlı filmin çekimleri ise koronavirüs nedeniyle durduruldu.
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