Tom Cruise'un küfürlü olay yaratan ses kaydı sızdı film setinde çalışanlara kızdı
Tom Cruise, Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde öfkesine hakim olamadı. Çalışanlara demediğini bırakmadı.
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünü üstlendiği Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püskürdü.
Tom Cruise'un zaman zaman nezaket sınırlarını aşarak, küfrettiği duyulan ses kaydı basına sızdı.
Sızdırılan ses kaydında oyuncunun, "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyor.
Tom Cruise, daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek, şu sözlerle bağırıyor:
''Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız. Özür dilemek yok. Onu, endüstri bittiğinde evlerini kaybedenlere söylersiniz. Biz bu lanet filmin çekimlerini durdurmayacağız.''