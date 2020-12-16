Tom Cruise'un küfürlü olay yaratan ses kaydı sızdı film setinde çalışanlara kızdı

Tom Cruise, daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek, şu sözlerle bağırıyor:

''Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız. Özür dilemek yok. Onu, endüstri bittiğinde evlerini kaybedenlere söylersiniz. Biz bu lanet filmin çekimlerini durdurmayacağız.''