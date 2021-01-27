Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi isyan etti 'Kapansa da kurtulsak'
22 haftalık hamile Almeda Abazi, sosyal medya hesabından gelen sorulara cevap verdi. Bir cevabı ise tartışma yarattı.
2008 yılının Kainat Güzeli Almeda Abazi, 2017 yılında hayatını oyuncu Tolgahan Sayışman ile birleştirdi. Mutlu birlikteliklerine bir de çocukları eklendi. Şimdilerde ise ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyorlar.
Hamileliği ve pandemi dolayısıyla evden çıkamayan Almeda Abazi, sosyal medyadaki aktifliğini arttırdı. Son olarak ise takipçilerinden gelen sorulara cevap vermeye başladı.
Samimi cevaplar veren Abazi, konu sosyal medyaya gelince tartışma konusu olan bir yanıt verdi.
Abazi, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine, "Kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum. Kapansa da kurtulsak." dedi.