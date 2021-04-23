Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. İkinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin kızları Alina kısa bir süre sonra dünyaya gelecek.