Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi karnı burnunda pozunu verdi beğeni yağdı
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti ikinci bebekleri için artık gün saymaya başladı. Abazi, karnı burnunda pozuyla beğenileri topladı.
Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. İkinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin kızları Alina kısa bir süre sonra dünyaya gelecek.
Doğuma günler kala sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Almeda Abazi Sayışman, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Hamilelik pozlarını çok sık paylaşmayan model, Instagram hesabının hikaye kısmında karnını okşadığı bir karesini paylaştı. Abazi fotoğrafına gülücük ve balık emojisi koydu.
Geçtiğimiz sene kasım ayında ikinci bebeğine hamile olduğunun müjdesini veren Almeda Abazi, "İkinci bebek geliyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.