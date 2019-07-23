Tolgahan Sayışman'ın başrol oynayacağı Şampiyon'a Çukur'dan iki transfer birden!

Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynayacağı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisi Şampiyon'da Sayışman'a eşlik edecek olan kişinin Yıldız Çağrı Atiksoy olduğu belli olmuştu ki yeni belli olan isimler herkesi heyecanlandırdı.