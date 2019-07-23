Tolgahan Sayışman'ın başrol oynayacağı Şampiyon'a Çukur'dan iki transfer birden!
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisine Show Tv'nin efsane dizisi Çukur'dan iki bomba transfer oldu.
Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynayacağı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisi Şampiyon'da Sayışman'a eşlik edecek olan kişinin Yıldız Çağrı Atiksoy olduğu belli olmuştu ki yeni belli olan isimler herkesi heyecanlandırdı.
Kadrosu artık neredeyse tamamıyla belli olan dizide başrolleri Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşacak. Önümüzdeki hafta afiş çekimleri yapılacak olan dizide Tolgahan Sayışman Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı'na hayat verecek.
Hakan Kırvavaç ile Devrim Yalçın'ın yöneteceği dizide Fırat'ın oğlu Güneş'i Emir Özyakışır, hocası Yaman'ı Erdal Özyağcılar, yakın arkadaşı ve idman antrenörü Zafer'i de son olarak Çukur'da rol alan Erkan Avcı canlandıracak.
Dizide Fırat'ın partneri doktor Suna'ya Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek. Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizide ayrıca boks menajeri Tansel'e Mehmet Bozdoğan, Suna'nın yeğeni Kerem'e Halit Özgür Sarı hayat verecek.