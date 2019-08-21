Tolgahan Sayışman'ın 3,5 aylık oğlu oyuncu oldu! Babasıyla beraber rol aldı

Şampiyon için bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanan Tolgahan Sayışman'ın oğlu da dizide yer aldı. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı.