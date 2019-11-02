Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den ameliyat olan oğlu Efehan'ın son durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğulları Efehan'ın kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilmişti. Çıkan haberlerin ardından ikili, sosyal medya hesaplarından oğullarının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.