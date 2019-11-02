Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den ameliyat olan oğlu Efehan'ın son durumu hakkında açıklama
Tolgahan Sayışman ve lmeda Abazi ameliyat olan 5,5 aylık bebekleri Efehan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme var.
Geçtiğimiz günlerde Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğulları Efehan'ın kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilmişti. Çıkan haberlerin ardından ikili, sosyal medya hesaplarından oğullarının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
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Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti.
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Sosyal medya hesaplarından sık sık oğullarıyla yer aldıkları mutluluk pozlarını paylaşan çiftten geçtiğimiz günlerde endişelendiren haber gelmişti.
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Ünlü çiftin oğulları Efehan'ın kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilmişti.
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