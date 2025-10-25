Tolgahan Sayışman, umre ziyaretinde yere yığıldı kaldı! O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
Oyunculuğa ara verip inşaat sektörüne yönelen Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Mekke'de Kur'an-ı Kerim okunurken yorgunluktan gözlerini açık tutamayan ünlü oyuncunun uyuyakaldığı anlar bir hayranının kamerasına yansıdı.
YORGUN DÜŞTÜ
Ancak Mekke'de Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada yorgunluğa yenik düşüp uyuyakalan Sayışman'ın o anları, tesadüfen orada bulunan bir hayranı tarafından görüntülendi. Gözleri kapalı şekilde başı düşen oyuncunun, oturduğu yerde kısa süreliğine uyuyakaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.