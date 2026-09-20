Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un özel günü! Oğulları Ali 1 yaşında
"Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin 1'inci yaşını kutladı. 2024 yılında nikâh masasına oturan çift, 2025 yılının Eylül ayında dünyaya gelen oğullarının doğum günü için eğlenceli bir organizasyon hazırladı.
Serap Aydoğan
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin ilk yaş günü için orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı bir konsept tercih etti. Renkli detayların yer aldığı kutlamada Ali'nin doğum gününe özel hazırlıklar dikkat çekti.
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KUTLAMADAN KARELERİ PAYLAŞTI
Zeynep Mayruk, oğullarının doğum gününde yaşanan neşeli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşılan karelerde Ali'nin 1'inci yaş günü için hazırlanan özel organizasyondan görüntüler yer aldı.
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2024'te evlenmelerinin ardından 2025 Eylül'de oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu.
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