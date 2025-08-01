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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın...

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın...

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için heyecanlı bir şekilde gün sayıyor. Çift, doğuma kısa bir süre kala tatil yaparak keyifli anlarını paylaşıyor. 8 aylık hamile Zeynep Mayruk, eşiyle birlikte denizin tadını çıkarırken kameralara yakalandı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın... - Resim: 1

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için heyecanlı bir şekilde gün sayıyor. Çift, doğuma kısa bir süre kala tatil yaparak keyifli anlarını paylaşıyor. 8 aylık hamile Zeynep Mayruk, eşiyle birlikte denizin tadını çıkarırken kameralara yakalandı.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın... - Resim: 2

BEBEK MÜJDESİ VERMİŞLERDİ

Tolga Sarıtaş, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Güneşin Kızları" ve "Kayıp Şehir" gibi popüler dizilerdeki başarılı performansıyla tanınırken, uzun süredir modacı Zeynep Mayruk ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz yıl evlenen çift, bebek heyecanı yaşamaya başlamış ve doğum öncesi tatil yapmak için Çeşme’ye gitmişti.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın... - Resim: 3

SUDA ÇOK KALMADI

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, çift geçtiğimiz günlerde Çeşme’de plajda görüntülendi. Hamileliğinin son döneminde olan Zeynep Mayruk, denizde uzun süre kalamamakla birlikte, eşi Tolga Sarıtaş’ın yardımıyla sudan çıkıp plajdaki locaya geçti.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın... - Resim: 4

TATİL KARELERİNİ PAYLAŞTI

Çift, kısa süre önce Amerika'da da bir tatil geçirmiş ve Zeynep Mayruk tatilinden güzel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Fotoğraflarının altına "Teşekkürler NYC" notunu ekleyen Mayruk, takipçileriyle keyifli anlarını paylaştı.

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