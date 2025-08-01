Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk tatilde! Doğum çok yakın...

BEBEK MÜJDESİ VERMİŞLERDİ

Tolga Sarıtaş, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Güneşin Kızları" ve "Kayıp Şehir" gibi popüler dizilerdeki başarılı performansıyla tanınırken, uzun süredir modacı Zeynep Mayruk ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz yıl evlenen çift, bebek heyecanı yaşamaya başlamış ve doğum öncesi tatil yapmak için Çeşme’ye gitmişti.