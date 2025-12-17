Tolga Karel'den Günay Musayeva'ya yanıt gecikmedi! İşte zehir zemberek sözler
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz oyuncusu Tolga Karel, eski eşi Günay Musayeva'nın oğulları Cihangir'le ilgili çarpıcı iddialarına sosyal medyadan zehir zemberek bir açıklama yaparak cevap verdi. İşte detaylar...
Magazin dünyasını sarsan bu polemiğe "hakkımı helal etmiyorum" sözleriyle nokta koyan Karel, ailesini ve diğer çocuklarını koruma adına sert ifadeler kullandı.
“5. ÇOCUĞUNU GÖZDEN ÇIKARMIŞ”
Ünlü isim, Tolga Karel hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
''Cihangir hastalandı, sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, ki sağlık sorunları için, lütfen izin kâğıdı gönderir misin diye. Yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland'e gitmek. Bunu anlattım. Mesaj attı, sesli mesaj attı. Lütfen dedi, benim hayalim. İzin kağıdını gönderir misin? Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Çocuğun sesini dinler belki bir şey olur. Göndermedi. Yine cevap alamadık, göndermedi.
Kendisinden hiçbir zaman maddi manevi bir beklenti içinde olmadık. Biz aştık artık bu konuları. Cihangir'le kabullendik. Şimdi 4 çocuğu olduğunu gösteriyor. 5. çocuğunu gözden çıkarmış.''
TOLGA KAREL’DEN AÇIKLAMA
Tolga Karel, eski eşinin bu sözlerine daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Musayeva'nın iddialarını "yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.