Tolga Karel'den Günay Musayeva'ya yanıt gecikmedi! İşte zehir zemberek sözler

“5. ÇOCUĞUNU GÖZDEN ÇIKARMIŞ”

Ünlü isim, Tolga Karel hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Cihangir hastalandı, sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, ki sağlık sorunları için, lütfen izin kâğıdı gönderir misin diye. Yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland'e gitmek. Bunu anlattım. Mesaj attı, sesli mesaj attı. Lütfen dedi, benim hayalim. İzin kağıdını gönderir misin? Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Çocuğun sesini dinler belki bir şey olur. Göndermedi. Yine cevap alamadık, göndermedi.