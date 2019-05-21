Tolga Karel için kiralık katil tutmuştu! Günay Musayeva sevgilisini bıçakladı

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva, olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, ''Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum'' ifadelerini kullandı.