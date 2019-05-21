Tolga Karel için kiralık katil tutmuştu! Günay Musayeva sevgilisini bıçakladı
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, kendisini ve oğlu Cihangir'i darp eden sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Musayeva, Kanal D'de yayınlanan canlı yayın programına açıklama yaptı.
Ünlü model Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılmış ve eski eşi Tolga Karel hakkında çarpıcı suçlamalarda bulunmuştu. Musayeva, Tolga Karel'in oğlu Cihangir ile hiç ilgilenmediğini, görmek istemediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti.
Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi. Musayeva'nın sevgilisi Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva, olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, ''Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum'' ifadelerini kullandı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.